Porto, 19/10/2020 - O Boavista Futebol Clube recebeu esta noite o Vitoria de Guimarães no Estádio do Bessa Sec. XXI em jogo a contar para a 4ª jornada da I Liga 2020/21. João Henriques (Ivan Del Val/Global Imagens)

Declarações de João Henriques, após o triunfo do Vitória de Guimarães frente ao Boavista, por 1-0.

Jogo: "Ganhar era importante para começar bem e para dar confiança. Fomos agressivos com e sem bola, conseguimos ser a equipa mais estável dentro de campo. Na segunda parte, menos, mas agora é uma questão de adaptação da equipa àquilo que são as nossas ideias. Começar com o pé direito é bom para estes jogadores sentirem que o trabalho curto já fez efeitos".

Equipa: "Fomos a equipa mais pragmática, a equipa mais eficaz também. Na primeira parte soubemos estar por cima do jogo. Queremos ser uma equipa diferente, prolongar os primeiros 45 minutos para os 90 minutos. Ainda não chega. Estamos a iniciar um caminho juntos. A solidariedade é um ponto muito positivo".

Onze: "O que nós procurámos foi colocar entre linhas um jogador com características diferentes. Sabíamos que o Boavista é uma equipa que coloca muita gente no processo ofensivo. As alterações ao longo do jogo foi para equilibrar a equipa".