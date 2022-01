Gala adiada para data a definir, mas haverá homenagem a Neno dia 27

Informou o V. Guimarães esta quinta-feira.

O V. Guimarães informou esta quinta-feira que, de comum acordo com a família de Neno e a Comissão do Centenário, foi adiada a gala de homenagem ao antigo guarda-redes, falecido em junho passado, mas será feita uma homenagem pública no dia 27 de janeiro, a data do nascimento do antigo guarda-redes.

"Tal como foi previamente informado, o Vitória Sport Clube e a Comissão do Centenário delinearam como objetivo fazer do próximo dia 27 de janeiro, data que marcaria o 60.º aniversário de Neno, um importante momento de homenagem ao antigo jogador, treinador e dirigente do Vitória, compreendendo que a comunidade em geral e os vitorianos em particular desejam que o dia preste o devido reconhecimento a alguém tão querido de todos. Nesse sentido, o Vitória tem vindo a preparar, ao longo dos últimos meses, uma grande gala de homenagem, a realizar no Pavilhão Multiusos, e que permita a presença em massa da comunidade e que também os muitos amigos de Neno se possam associar a esta celebração, reunindo em palco grandes nomes do futebol e do desporto, mas também da música e das artes, paixões também tão marcantes na vida de Neno e na sua expressão pública", começou por escrever o clube minhoto no site oficial.

"Todavia, os condicionalismos atualmente sentidos criam constrangimentos de agenda a artistas e técnicos, gerando também uma enorme imprevisibilidade quanto aos públicos. Nesse sentido, e de comum acordo com a família de Neno, o Vitória Sport Clube e a Comissão do Centenário entenderam adiar a gala de homenagem para data a definir, mas sempre integrada nas comemorações dos 100 anos do clube, nos quais Neno desempenhou um papel marcante, e mantendo como objetivo a participação de um vasto grupo de personalidades que se pretendem associar a esta homenagem e visando também a máxima presença dos vitorianos e dos vimaranenses. Por entenderem que é seu dever eternizar o dia 27 de janeiro, o Vitória Sport Clube e a Comissão do Centenário agendaram para essa data uma homenagem pública a Neno, sobre a qual serão prestadas informações em devido tempo e que permitirá a presença da comunidade, naturalmente convidada para se associar a este dia tão marcante", completou.