Franceses do Nantes à pesca no meio-campo do V. Guimarães

O interesse não é novo, mas o Nantes continua a tentar a transferência do médio nigeriano Mikel Agu. De acordo com a imprensa francesa, o clube está a tentar um acordo de entendimento com a SAD do V. Guimarães e Agu poderá ocupar a vaga deixada pela saída do antigo capitão do plantel da equipa francesa, Abdoulaye Touré.

De acordo com a redação do jornal "Oest France", o jogador do V. Guimarães está no topo da lista de dirigentes do clube e o trabalho para o sucesso da transferência permanece na ordem do dia.

Ao serviço do V. Guimarães, Mikel Agu - jogador cuja formação passou pelo FC Porto - participou em 24 jogos e apontou um golo na época 2019/20.

Franceses querem levar médio, mas o mercado turco também olha para Guimarães

Entre os interesses deste mercado de transferências, continua a haver interesse por parte dos turcos do Konyaspor contratar o colombiano Estupiñan. O avançado já competiu no campeonato da Turquia emblema na temporada passada, ao serviço do Denizlispor, clube que, aliás, pretendia a continuidade do empréstimo.

Estupiñan faz parte do lote de 10 jogadores cujos dossiês estão a ser trabalhados e cujo futuro deve passar pela saída do emblema vitoriano.