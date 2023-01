Fragilidade no V. Guimarães: têm faltado balas ao canhão do ataque

A média de remates tem sido muito baixa ao longo das últimas jornadas e em alguns jogos, como frente ao FC Porto, nem sequer houve registo de disparos à baliza.

Anderson Oliveira está de volta às opções do Vitória depois de uma curta ausência, devido ao castigo decorrente da expulsão em Barcelos, e com o ponta-de-lança virá, também, a esperança de Moreno em sacudir a falta de pontaria no último terço do terreno.

Os dados estatísticos expõem fragilidades agudas no poder de fogo da equipa, cujo projeto pede acutilância na zona de finalização.