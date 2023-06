"Fora do trabalho, Moreno é um homem cinco estrelas, um amigo"

Declarações de Anderson sobre a temporada 2022/23 do Vitória de Guimarães. Um golo especial, o regresso a Portugal e uma opinião sobre o treinador Moreno

Balanço da época: "Tivemos altos e baixos ao longo da época, mas conseguimos gerir bem isso, especialmente quando as coisas não estavam a correr bem. Tivemos jogos em que dávamos o máximo e a bola não entrava. Arranjámos sempre forma de dar a volta por cima com inteligência. Temos sempre de olhar para cima, mas o balanço é muito positivo",

As expetativas: "Havia de facto essa desconfiança no começo da época. Poucos acreditavam em nós. A equipa era nova, composta por muitos jovens, e a expectativa das pessoas não era, naturalmente, muito grande. Tínhamos essa perceção, mas tratámos de fazer o nosso trabalho certinho e acabámos por surpreender muito gente".

Carreira relançada em PortugaL: "Sempre me senti mais à vontade em Portugal. Queria fazer uma boa época e deu para recuperar a confiança perdida [na China]. Fiz oito golos, mas tenho a noção de que devo almejar algo mais porque sou um avançado. De qualquer modo, tentei sempre ajudar a equipa".

Apontou o golo da vitória no tempo extra, frente ao Gil Vicente: "Senti uma alegria muito grande. A minha mãe, o meu irmão e a minha namorada estavam no estádio e, por isso, foi um momento gratificante fazer esse golo. Pretendo repetir quando eles voltarem a assistir a jogos meus no nosso estádio".

Mensagem do irmão Clóvis: "No mesmo fim-de-semana, ele já tinha sido o homem do jogo pelo Ac. Viseu e disse-me que aquele seria o meu dia. Assim foi. Temos de agradecer a Deus por essa graça".

A próxima época: "Que seja ainda melhor do que esta para o Vitória. Realizámos o sonho de apurar o clube para uma competição da UEFA em duas épocas seguidas. Foi muito bom. É na UEFA que deve andar sempre o Vitória".

A competitividade entre os avançados: "A equipa tem vários jogadores de qualidade na minha posição. Houve uma competitividade boa entre mim, o Safira e o André Silva. O Safira e o André Silva são grandes jogadores; caso contrário, não estariam no Vitória. Não estamos nesse clube à toa. Admiro-os e o ambiente é muito bom entre todos, em todo o balneário. Há grande amizade entre todos".

A influência de Moreno: "Tem a capacidade de levantar o estádio. Impressiona a garra e a motivação que passa para todos os nós. Quer sempre mais e isso ajuda muito a equipa. Fora do trabalho, é um homem cinco estrelas, um amigo. Foi muito importante nesta temporada e, naturalmente, teve um papel especial neste apuramento do Vitória para uma competição europeia".

DECLARAÇÕES À COMUNICAÇÃO DO VITÓRIA SC