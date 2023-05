André Silva regressou aos golos no Vitória e tem já a mira no encontro com o Vizela.

André Silva, avançado brasileiro do Vitória, regressou aos golos no triunfo em casa do Marítimo (1-2), depois um um golo anulado frente ao Sporting, que ainda tem na memória.

"Marquei um golo ao Sporting que seria anulado e, por isso, ficou aquela sede. Não valeu por sete centímetros, mas, felizmente, voltei a marcar na jornada seguinte, frente ao Marítimo. Foi muito bom festejar aquele golo e ainda por cima num jogo que resultou numa vitória para nós. Foi difícil digerir esse golo anulado. Estávamos em cima do intervalo e tudo seria mais fácil na segunda parte se tivesse sido validado. Voltaríamos para a segunda parte por cima e já com algumas coisas retificadas. Não aconteceu por uma questão milimétrica, é também por causa destas coisas que o futebol se torna tão apaixonante", declarou o ex-jogador do Arouca, numa entrevista aos meios oficiais do clube minhoto.

"Sinto-me mais confiante. Recuperei a minha forma habitual e, por isso, sinto-me mais intenso e completo. Estou mais disponível em todos os momentos do jogo. Graças a Deus surgiu esse golo e há que dar-lhe sequência", disse ainda o atacante de 25 anos.

Segue-se a receção ao Vizela, jogo com início às 18h00 de domingo. "Queremos muito voltar a ganhar no nosso estádio. Queremos dar essa alegria aos nossos adeptos, vamos atrás disso frente ao Vizela. É uma equipa com qualidade, mas somos sempre mais fortes no nosso estádio. Com a força dos nossos adeptos e a qualidade da nossa equipa, vamos dar uma boa resposta", rematou.