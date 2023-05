Foi decisivo para o Vitória e quem o conhece bem recorda: "Era um cavalo solto na arena"

Carlos Pinto treinou o avançado brasileiro Anderson e fala de um jogador com enorme margem de progressão, que sentia dificuldades táticas por ter iniciado tarde a carreira

Anderson deixou a sua marca no dia em que o V. Guimarães realizou o último jogo da época no Estádio D. Afonso Henriques. O avançado brasileiro apontou o golo do triunfo contra o Gil Vicente, terminando com um longo jejum de 12 jogos sem marcar. Curiosamente, o último golo também tinha sido diante da equipa gilista, na primeira volta do campeonato.