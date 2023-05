"Foi arrepiante defrontar Ronaldo. É o meu ídolo, sempre o admirei"

Afonso Freitas, lateral do Vitória de Guimarães, falou com os canais de comunicação do clube. Recordou a passagem pelos escalões de formação da Juventus e o encontro com Cristiano Ronaldo. Tocou ainda no presente dos vimaranenses

Contacto com Cristiano Ronaldo: "Nas pré-épocas da Juventus, a equipa principal costuma defrontar a chamada equipa primavera, composta pelos juniores do clube. São jogos muito direcionados para os adeptos e realizam-se sempre na terra do presidente. Foi num jogo desses que tive a oportunidade de me cruzar em campo com o Ronaldo, precisamente na primeira época dele na Juve. Felizmente, poucas ações tive com ele porque estávamos em corredores opostos."

Cristiano Ronaldo, o ídolo: "Tivemos uma conversa muito breve. Nessa altura, o Ronaldo andava rodeado de seguranças e, por isso, era muito difícil chegar a ele. Só tive a oportunidade de lhe pedir para tirarmos uma fotografia juntos e ele aceitou. Mas foi arrepiante defrontá-lo. É o meu ídolo, sempre o admirei e vou continuar a admirar. Estar envolvido no mesmo jogo foi qualquer coisa inexplicável. Uma coisa é vê-lo na televisão, estar com ele pessoalmente é incrível."

Época positiva em Guimarães: "O Vitória está a fazer uma época boa. Temos a oportunidade de somar mais pontos do que na primeira volta e isso é fantástico. Isso diz muito sobre o nosso valor."

Encontro em Vila do Conde: "É sempre difícil jogar em Vila do Conde. Por um lado, o Rio Ave tem uma boa equipa; por outro, teremos de lidar com o vento forte. É um fator que influencia muito os jogos. Seja como for, vamos dar uma boa resposta, tal como demos diante do Vizela, que também é uma equipa forte."