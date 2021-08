Flávio Meireles suspenso por 40 dias

O dirigente do V. Guimarães, multado em 4280 euros, foi condenado por "lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa" para com a equipa de arbitragem liderada por Fábio Melo, no jogo com o Tondela, em abril.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu Flávio Meireles por 40 dias.

O dirigente do V. Guimarães, multado em 4280 euros, foi condenado por "lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa" para com a equipa de arbitragem liderada por Fábio Melo, no jogo com o Tondela, em abril.

O Santa Clara foi multado em 3510 euros, por "eventuais insuficiências verificadas na videovigilância" do estádio, na receção ao Tondela, em março.

O Vilafranquense, da II Liga, foi multado em 3840 euros, por incumprimentos nos jogos de 20/21 com Penafiel e Cova da Piedade.