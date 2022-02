Flávio Meireles suspenso de funções no V. Guimarães após anúncio de Alex Costa

Candidato à presidência anunciou que o antigo companheiro de equipa, que exerce um cargo no clube, será o diretor desportivo caso vença as eleições.

Flávio Meireles, que desempenha o cargo de coordenador das equipas profissionais do V. Guimarães, foi suspenso de funções por Miguel Pinto Lisboa, atual presidente.

A decisão surge um dia depois de Alex Costa, candidato à liderança do clube, cujas eleições realizam-se no dia 5 do próximo mês, ter anunciado o nome do antigo companheiro de equipa como diretor desportivo, caso vença o ato eleitoral.

Flávio Meireles, delegado da equipa nos jogos, já não estará, por isso, no banco de suplentes frente ao Benfica, na próxima jornada do campeonato.