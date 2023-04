Brilhou em Guimarães e lembra: "Sporting sentia-se bem atrapalhado..."

Ademir jogou duas épocas no berço e os leões tombaram nas duas visitas, com o brasileiro a brilhar num 3-1. Fez grande parceria com Cascavel e tem memórias doces do Castelo.

Ademir Alcântara faz parte das memórias coletivas. Um brasileiro de futebol delicado e movimentos inebriantes que entraram em Portugal no final dos anos oitenta, tendo sido o Vitória de Marinho Peres responsável por esse acolhimento e o espaço dado a tal perfume e magia.

Chega em 1986/87 com o central Nené. Logo a equipa de Guimarães faz maravilhas com um 3.º lugar na Liga e uma aventura europeia que acaba nos quartos da Taça UEFA.