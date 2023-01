"Fez-me lembrar o Derlei quando jogava no FC Porto. A forma como joga..."

Tiago Fernandes descobriu Jota Silva no Espinho, lançou-o numa prova profissional, então no Leixões, e projeta-lhe bom futuro, já que se encontra "num ponto importantíssimo da evolução".

Há sete jogos seguidos, incluindo os da Taça da Liga, que Jota Silva tem sido primeira opção de Moreno, evidenciando-se como o elemento mais desequilibrador do V. Guimarães. No entanto, segundo o olhar técnico de Tiago Fernandes, que o descobriu no Espinho e o lançou, depois, no Leixões, Jota Silva "como ponta-de-lança, ou mesmo num sistema com dois avançados, pode render mais e fazer muitos mais golos."

Tiago Fernandes considera que o avançado está num ponto importante da carreira, mas entende que o potencial se evidenciaria com ajustes na posição ou no sistema tático do V. Guimarães

Esta opinião projeta um desempenho melhor do atacante num papel diferente daquele que Moreno lhe tem destinado, como ala-esquerdo. A leitura feita à distância, mas com conhecimento próximo, leva Tiago Fernandes a considerar que o jovem avançado "está num ponto importantíssimo da carreira, numa fase ascendente em termos de evolução. Só acho que ele está a jogar fora da posição em que pode render mais, que é como avançado centro. Na minha opinião, ele não é ala", reforçou, sem deixar de reconhecer que se trata "de um jogador com capacidade e intensidade de jogo", o que lhe permite "encaixar bem nas ideias de Moreno."

"Jota renderia mais a ponta-de-lança"

Há margem, diz Tiago Fernandes, para explorar as capacidades do avançado, capaz de sobressair também "quando a bola está no lado esquerdo", mas, acrescenta, "poderia entrar mais em zonas de finalização." "É nas zonas de finalização que se sente mais à vontade", acrescenta o treinador, recordando os momentos em que o viu pela primeira vez. "Fez-me lembrar o Derlei quando jogava no FC Porto; têm características diferentes, mas, a forma como joga, o trabalho que dá aos defesas; como aparece na área a finalizar e a fazer golos de qualquer maneira", descreveu o técnico, a justificar a comparação.

Registo: Jota Silva foi titular em 14 jogos, tem três golos e quatro assistências

Em grande evidência na pré-época, Jota entrou, depois de uma lesão, numa fase menos produtiva e mais apagada no V. Guimarães. Uma situação que Tiago Fernandes interpreta como normal "quando não se está a passar por bons momentos de confiança ou quando os treinadores não apostam" num jogador, mas Jota tem a vantagem de ter "caráter e alma grande, por isso, voltou a ser uma aposta do Vitória", rematou.