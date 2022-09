Fernando Gomes felicita Vitória: "É determinante para o desenvolvimento desportivo"

Clube minhoto celebra esta quinta-feira o centésimo aniversário.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, felicitou esta quinta-feira o Vitória pelo centésimo aniversário.

"Assinalo os 100 anos de vida do Vitória Sport Clube felicitando na pessoa do seu presidente António Miguel Cardoso todos os atletas, treinadores, dirigentes, sócios e adeptos. A atividade do Vitória é determinante para o desenvolvimento desportivo - não só - da cidade, da região e do país", começa-se por ler em mensagem publicada no site da FPF.

"O futebol é naturalmente um dos motores do clube que tem o fiel e incondicional apoio dos vitorianos que vivem com enorme paixão a vida do seu Vitória. Os 100 anos do Vitória são uma história bonita e inspiradora. Que assim continue a ser. Parabéns Vitória!", conclui Fernando Gomes.