Fenerbahçe atento a Mumin, dizem na Turquia

Clube turco prepara-se para vender Kim Min-Jae e poderá avançar para o central do Vitória.

De acordo com a Imprensa turca, o Fenerbahçe irá ponderar a contratação de Mumin caso venda o internacional sul-coreano Kim Min-Jae. O segundo estará no radar de grandes clubes europeus, entre os quais o Tottenham, e poderá render ao emblema de Istambul uma verba a rondar 20 milhões de euros, sabendo-se que o central está blindado por uma cláusula fixada em 23 milhões.

O assédio em torno do defesa já não é recente e, por isso, o Fenerbahçe já tratou de identificar no mercado eventuais sucessores e o internacional ganês do Vitória, de 23 anos, situa-se entre os que mais agradam aos responsáveis turcos. Alguns jornais turcos avançavam na quarta-feira, inclusivamente, que já aconteceram reuniões entre o agente de Mumin e representantes do Fenerbahçe, com o devido conhecimento da sociedade desportiva do Vitória, na perspetiva de se saber em que condições o jogador poderá trocar de clube.

Rumores à parte, Mumin terminou a época bastante valorizado e a sociedade desportiva do Vitória aguarda pela melhor proposta para fazer um bom encaixe de modo a reequilibrar as contas do clube e ganhar alguma folga financeira para reforçar a equipa principal.