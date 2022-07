Felipe Galeazzi chega para reforçar Vitória B

Ex-avançado do Génova vai assinar por três épocas

Envolvida em várias frentes, a SAD do Vitória assegurou Felipe Estrella Galeazzi para o ataque da equipa B. O avançado de nacionalidade brasileira e italiana (mede 1,90), de 21 anos, estava há muito no radar dos minhotos e vai assinar um contrato válido para as próximas três temporadas, tudo apontando para que o setor ofensivo seja reforçado com outro jogador brasileiro.

Com formação cumprida no Ferroviária (Brasil), Galeazzi teve uma primeira aventura no futebol italiano pelos juniores do Roma, num quadro de empréstimo, tendo assinado depois pelo Génova para atuar nos sub-20.

Já na época anterior, defendeu as cores do Catania, cedido pelo Génova, e chegará a Guimarães como jogador livre.