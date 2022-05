Felipe Estrella quase certo no V. Guimarães, Costinha é hipótese

Avançado brasileiro, de 21 anos, está em final de contrato com o Génova e será, por isso, um jogador livre, o que facilita as negociações, que estarão já muito adiantadas. Ponta-de-lança esteve na época passada cedido ao Catania, do terceiro escalão italiano, e deve começar pela equipa B, podendo depois dar o salto, como já aconteceu com outros casos. Costinha, jogador da Académica, pode também rumar aos bês.

Ainda não é oficial, mas Felipe Estrella deverá ser brevemente confirmado como reforço do Vitória de Guimarães. O emblema vitoriano continua, assim, a apetrechar-se para o ataque, depois de ter contratado Anderson Oliveira, avançado brasileiro de 24 anos que brilhou no Famalicão e que na época passada representou os chineses do Beijing Guoan.

No caso de Felipe Estrella, é provável, pelo menos numa fase inicial, que venha a integrar a equipa B liderada por Moreno Teixeira, podendo, posteriormente, ser chamado por Pepa, como tem acontecido com frequência com vários jogadores da formação secundária, que transitam para a equipa principal e que até com bons resultados.