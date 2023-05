Declarações de Moreno na antevisão do FC Porto-Vitória de Guimarães, marcado para as 18h00 de sábado

Quinto e sexto lugar: "Ficar em quinto é sempre muito melhor do que ficar em sexto. Mas preocupo-me pouco com aquilo que será o desfecho do jogo. Imaginem, e fazendo cenários, imaginem que empatamos no Dragão e o Arouca ganha em Portimão, vamos acabar com os mesmos pontos, e será que é isso que vai fazer com que haja o pensamento que se fez uma época fraca? Garanto que não. Teremos de ser equilibrados, perceber o que o jogo de amanhã nos oferece. Mas, com uma certeza, os profissionais do Vitória, refiro-me aos atletas, mas também ao grupo de staff que nos dá um apoio incrível, os adeptos que nos apoiaram de uma forma incrível, e todos nós estamos de parabéns pela época fantástica que fizemos."

Europa: "Alguém acreditava que isto seria possível? É muito isto que me realiza, mas a mim satisfaz-me muito é perceber o que estes atletas eram há dez meses e o que são hoje. O crescimento que tiveram. E eu não posso falar de um ou dois atletas, porque são muitos. E vocês quando me ouvem a falar assim devem pensar que falo dos jovens, mesmo atletas com outra idade, as atitudes que tiveram, os números que tiveram, isso a mim também me dá muita satisfação.

Boas bases lançadas para o futuro: "Acho que as bases hoje são diferentes daquelas de há dez meses. O clube hoje está mais preparado para preparar a nova época. Se isto é dizer que na próxima época vamos ter os mesmos números e resultados não, mas sinto que está mais bem preparado do que quando entrámos."