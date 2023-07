Moreno realça "ansiedade controlada" antes do jogo com o Celje.

O treinador Moreno realçou, esta quarta-feira, que o Vitória de Guimarães encara com "ansiedade controlada" o primeiro jogo da época, frente aos eslovenos do Celje, na Liga Conferência Europa, competição em que ambiciona chegar à fase de grupos.

Na véspera do encontro da primeira mão da segunda pré-eliminatória, marcada para quinta-feira, na Eslovénia, o técnico realçou que os seus pupilos estão confiantes, "à espera que a hora do jogo chegue" para se divertirem dentro do campo, sempre "com a responsabilidade" associada a representar o clube vimaranense.

"Há uma ansiedade controlada. Acabámos o campeonato há dois meses, começou o período de pré-época, fizemos amigáveis, mas nunca é a mesma coisa. Se tivermos uma ansiedade que nos condicione o rendimento, não é boa. Mas não é isso que sinto. Sinto o grupo muito focado, muito unido e a querer competir", disse, na antevisão ao jogo que se realiza em Celje, a partir das 20:00 locais (19:00 de Lisboa).

Apesar de querer atingir a fase de grupos da terceira prova de clubes na hierarquia da UEFA, que se desenrola entre setembro e dezembro, Moreno vincou que os minhotos se devem concentrar na primeira mão com o vice-campeão esloveno, tendo a noção de que jogam a segunda mão no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em 3 de agosto.

"Faz sentido pensar na fase de grupos quando temos três eliminatórias para disputar? Não faz. Mas o objetivo é esse, não fugimos. Esta responsabilidade de representar o Vitória, esta carga emocional é ao longo do ano. Não é só na Liga Conferência", reiterou.

Para o treinador, a equipa portuguesa deve, sobretudo, pensar no que é capaz de fazer, sem esquecer a valia de um "adversário complicado", com "atletas interessantes", que prescindiu do treinador Roman Pilipchuk na semana passada e contratou para o seu lugar Albert Riera, técnico campeão da Eslovénia pelo Olimpija Ljubljana na época 2022/23.

Moreno acredita que o Celje vai apresentar-se num sistema tático diferente do que apresentava com Roman Pilipchuk, após ter jogado nos sistemas 3x4x3 e 4x4x2 com meio-campo em losango para a primeira jornada do campeonato, frente ao Aluminij (2-2) e espera uma "eliminatória difícil", mas acredita "na experiência e na maturidade" dos seus pupilos.

"A observação que fizemos foi suficiente para perceber que teremos uma eliminatória difícil, mas somos o Vitória e queremos muito continuar nesta prova", salientou.

Após a sexta posição na I Liga de 2022/23, numa época que Moreno catalogou de "ano zero", o "timoneiro" vitoriano afirmou que os seus jogadores estão "mais preparados" em relação ao ano passado, estando prontos para "apresentar resultados" frente a "equipas muito preparadas, atletas interessantes e treinadores competentes".

Ao lado do técnico, um dos médios e capitães do Vitória, Tomás Händel, realçou que o grupo "teve tempo para preparar o jogo" e para "assimilar as ideias" trabalhadas durante a pré-época, quando se aproxima um embate com um adversário com "jogadores de qualidade".

Ainda sem qualquer jogo das provas da UEFA no currículo, o futebolista de 22 anos reconhece que a eventual estreia na quinta-feira pode ser "um marco importante na carreira".

O Vitória de Guimarães defronta o Celje, da Eslovénia, num jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, que se disputa no Estádio Z"dezele, em Celje, a partir das 20:00 locais (19:00 de Lisboa), com arbitragem do cipriota Chrysovalantis Theouli.