Falam em "ano de sonho" no V. Guimarães: "A verdade é que ainda estamos no início..."

Guilherme Guedes, mais conhecido como Gui no mundo do futebol, em antevisão ao jogo frente ao Belenenses.

Seleção sub-20: "Tem sido uma semana muito boa, fiz dois jogos na Seleção, agora estou de volta ao clube, numa equipa A que me dá muita competência física e também técnica. É sempre muito bom jogar na Seleção, mas se estou lá, também é pelo que tenho feito no clube e pelos meus colegas que me têm ajudado. Acho que o Vitória tem uma formação fantástica e é por isso que tivemos bastantes jogadores nas seleções nacionais."

Equipa A dá outras competências: "Acho que todos os jogadores precisam de ritmo de jogo. Treinar é bom mas jogar é sempre melhor, e acho que isso vai-nos fazer bem. A equipa A dá-nos outras competências e quando jogamos pela equipa B, acho que nos sentimos mais fortes física e tecnicamente, e esse ritmo competitivo ajuda-nos quando regressamos à equipa A."

Ano de sonho: "Tem sido um ano de sonho, a verdade é que ainda estamos no início, mas para mim é algo que eu já queria há muito tempo. Consegui esse objetivo, espero continuar a trabalhar aqui na equipa A e isso vai-me fazer evoluir enquanto jogador e enquanto pessoa. Os treinos aqui são muito exigentes, o Vitória tem um plantel muito forte e eu como jovem, vejo colegas a trabalhar ao meu lado, como o André André, o André Almeida, que são referências, e tenho de aprender e trabalhar com eles. A exigência é sempre alta e vai-me fazer bem, de certeza, treinar com eles."

Belenenses: "É uma equipa que joga com as linhas um bocado recuadas, vamos ter de ter alguma paciência com bola, mas acho que o Vitória tem, individual e coletivamente, uma equipa muito forte e de certeza que se estivermos ao nosso melhor nível as coisas boas vão acontecer. Acho que o segredo está no treino. Se treinarmos bem, acabamos por jogar bem. Se defendermos bem, acabamos por defender bem. Acho que os treinos nos têm mostrado e dado qualidade e confiança, e é isso que queremos transportar para o jogo."