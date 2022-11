Extremo Nelson da Luz revela o que Moreno lhe pede: "Defender bem..."

Jogador angolano marcou dois golos no triunfo por 3-2 aos Famalicão e é já o melhor marcador do Vitória de Guimarães.

Na edição impressa de quinta-feira de O JOGO, Pedro Gonçalves, selecionador de Angola, defendeu que Nelson da Luz "revela cada vez maior maturidade e tem cimentado o seu espaço na equipa principal do Vitória", acrescentando que "a nível de compreensão tática do jogo está cada vez mais consistente". Quatro dias depois de ter lido que estava pré-convocado para os jogos particulares da seleção de Angola, a 17 e 20 deste mês, com Botsuana e África do Sul, o extremo de 24 anos fez, pela primeira vez, dois golos num jogo da equipa principal desde que no verão de 2020 chegou ao Vitória de Guimarães para alinhar pela formação secundária.

"Vendo as épocas passadas que fiz aqui, este é, sem dúvida, o meu melhor momento. Estas exibições colocam-me mais perto da seleção. Desde que subi à equipa principal, as exibições que tenho feito, e o que tenho mostrado, deixam-me mais perto desse objetivo", afirmou esta terça-feira, aos canais oficiais do clube, o internacional angolano e autor do segundo e do terceiro golo do Vitória na receção ao Famalicão, esta segunda-feira. "Naquele momento só pensei em fazer golo", contou Nelson da Luz sobre o lance em que concluiu, com êxito, um cruzamento de Mikey Johnston.

"Nem sabia se a bola ia chegar a mim, mas o treinador tem dito para estar sempre na área, para chegar às zonas de finalização porque a qualquer momento a bola chega e fazemos golo. Foi o que aconteceu. Também me pediu para ser o que tenho sido nos outros jogos. Um jogador mais objetivo, a saber identificar os espaços, e defender bem, algo que tenho melhorado muito ultimamente, assim como atacar as defesas adversárias", revelou.

A cumprir a terceira época no clube, o percurso de Nelson cruza-se, em grande parte, com Moreno Teixeira nas duas equipas.

"O período na equipa B foi importante para a minha adaptação a Portugal, mas não foi fácil. Tenho mostrado resultados nesta temporada. Os treinadores e o staff têm-me ajudado muito a adaptar ao futebol português, e está a ser muito importante para mim. Foco-me no trabalho mental e em melhorar o meu posicionamento dentro do campo a nível defensivo", explicou.



Apoio dos adeptos vitorianos e angolanos

O Vitória de Guimarães soma seis jogos sem conhecer o sabor da derrota para o campeonato, ao qual se junta mais um para a Taça de Portugal, e o jogador de 24 anos realça a que se deve este bom momento.

"Entrámos com uma mentalidade ganhadora, na busca dos três pontos, e foi o que nos fez ganhar o jogo. Com mentalidade de querer sempre vencer, dar sempre o máximo, jogo após jogo. Este ciclo de jogos deve-se a um Vitória muito forte, com uma determinação e garra que levamos como nosso ADN, e os adeptos são o principal motivo. Têm-nos apoiado sempre, um apoio sem explicação. Espero que eles nos continuem a apoiar, obrigado por tudo o que têm feito por nós".

O apoio dos adeptos angolanos a Nelson da Luz é visível nas redes sociais do clube, algo que o extremo agradece. "O apoio dos adeptos angolanos é uma grande motivação para mim, orgulhar o meu país, estando aqui em Portugal. Vejo muitos comentários, e gosto de ver porque estão sempre a apoiar as minhas exibições e a minha evolução", concluiu.