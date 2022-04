Estupiñán termina contrato com o V. Guimarães e está perto da saída

Avançado não deve renovar, mas foi elogiado por Pepa por ser um "profissional exemplar".

Estupiñán deve fazer este domingo um dos últimos jogos pelo V. Guimarães. O avançado está em final de contrato e o presidente do clube, António Miguel Cardoso, já assumiu as dificuldades financeiras para renovar o contrato, até porque o passivo é de 46,790 milhões de euros.

Pepa está atento ao processo e não tem dúvidas de que, "independentemente de renovar ou não", o foco do colombiano está na equipa. "O Oscar é daqueles que dão tudo dentro do campo, incluindo no treino, como se fosse o último lance. É um profissional exemplar", elogiou.

As exigências financeiras devem impedir a continuidade de Estupiñán, ao contrário do que aconteceu esta semana com Miguel Maga e Hélder Sá, dois jovens que renovaram até 2025. "Sou treinador, não sou diretor para assinar contratos, mas dou os parabéns a esta política de continuidade de miúdos. Uma coisa é lançar miúdos por lançar, para inglês ver, porque é bonito, mas aqui é porque mereceram, porque têm competência e porque fizeram tudo para terem esta oportunidade", vincou o treinador do Vitória.