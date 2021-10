Estupiñán tem o Benfica como talismã: avançado "renasceu" com golo na Luz

Segunda vida do avançado no Vitória começou em dezembro de 2020 com um golo apontado na Luz, depois de ter sido repescado aos bês. O colombiano ainda decidiria nos cinco jogos seguintes

De visita amanhã ao Estádio D. Afonso Henriques, para a Taça da Liga, o Benfica é um adversário inspirador para Oscar Estupiñán.

O avançado do Vitória de Guimarães reencontrou-se com os golos diante do Marítimo, para o campeonato, e tentará aproveitar o embalo para voltar a faturar diante dos encarnados, contra quem renasceu na época anterior, num jogo a contar para os quartos-de-final da Taça da Liga e que teve como palco o Estádio da Luz (disputado a 16 de dezembro de 2020).