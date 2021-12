Estupiñán supera registos goleadores de Saganowski e Soudani no V. Guimarães

Colombiano ascendeu ao terceiro lugar do pódio dos avançados com mais golos somados pelos minhotos neste milénio.

Desde que foi resgatado à equipa B por João Henriques em dezembro de 2020, Oscar Estupiñán tem sido uma fonte constante de golos para o Vitória de Guimarães.

O colombiano impôs-se em definitivo, conquistando facilmente Pepa, e alcançou, frente ao Boavista (1-1), o terceiro degrau do pódio dos avançados mais concretizadores pelos minhotos neste milénio, superando, com 19 remates certeiros (em 64 jogos), a marca do histórico Soudani (18 golos em 45 jogos), autor, por exemplo, do primeiro golo do Vitória no triunfo sobre o Benfica, a 26 de Maio de 2013, que valeu a conquista da Taça de Portugal.