Estupiñan regressa aos convocados do V. Guimarães e é opção para o Gil Vicente

O avançado Estupiñan recuperou de uma lesão muscular e pode jogar frente ao Gil Vicente.

O avançado Oscar Estupiñán regressou à lista de convocados do Vitória de Guimarães e pode ser utilizado na receção ao Gil Vicente, a contar para a 23.ª jornada da I Liga.

Ausente do jogo anterior, com o Braga (3-0), devido a uma lesão muscular, o ponta de lança colombiano, de 24 anos, autor de sete golos em 11 partidas no campeonato, está a "100% para voltar à competição", informou hoje o treinador vitoriano, João Henriques, na antevisão ao duelo com os barcelenses.

Impossibilitada de contar com o defesa Sílvio e o médio Joseph, ambos lesionados, a equipa vimaranense parte hoje para estágio e "estará concentrada até pouco antes do jogo", informa a nota publicada no sítio oficial do clube minhoto.

O encontro entre Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga, com 35 pontos, e o Gil Vicente, 17.º e penúltimo, com 19, está agendado para as 17:30 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

A lista de 23 convocados:

- Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Jhonatan.

- Defesas: Zié Ouattara, Sacko, Abdul Mumin, Jorge Fernandes, Suliman e Gideon Mensah.

- Médios: Wakaso, Mikel Agu, Pepelu, André André, Miguel Luís, Janvier e André Almeida.

- Avançados: Rúben Lameiras, Quaresma, Marcus Edwards, Rochinha, Noah Holm, Bruno Duarte e Óscar Estupiñán.