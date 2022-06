Estupiñán prestes a deixar V. Guimarães para rumar à La Liga

Óscar Estupiñán, goleador do V. Guimarães

A imprensa espanhola garante que o avançado, que está em final de contrato com o Vitória de Guimarães, é um candidato nas lista de possíveis reforços do Cádiz

O programa espanhol El Chiringuito garante esta quarta-feira que, Óscar Estupiñán, avançado do Vitória de Guimarães, é um dos nomes incluídos na lista de possíveis reforços do Cádiz, 17º classificado da última edição da La Liga.

Numa informação citada pelo Diario de Cadiz, a fonte assegura que o dianteiro colombiano, autor de 16 golos em 33 jogos esta temporada pelos vimaranenses, é uma das hipóteses em cima da mesa do Cádiz, tal como Toni Martínez, avançado do FC Porto, cujo interesse já foi abordado por um representante do clube.

O Getafe, também militante da La Liga, estará de igual forma atento a Estupiñán, que está prestes a terminar contrato com o Vitória de Guimarães, passando a ser um jogador livre no mercado.