Estupinán: o reforço caseiro do Vitória de Guimarães

Avançado colombiano começou esta temporada no Campeonato de Portugal, mas João Henriques resgatou-o para o plantel principal e já lá vão quatro golos em três desafios

O Vitória de Guimarães passou parte desta temporada à procura de uma referência no ataque e João Henriques poderá ter encontrado a resposta para essa espécie de enigma na equipa B: Óscar Estupiñán, 24 anos, ligado ao clube desde 2017, marcou ao FC Porto o quarto golo em três jogos, o segundo com assistência de Ricardo Quaresma.

O jogo com o FC Porto não teve final feliz para a equipa de João Henriques, mas foi um espectáculo a valer para quem esteve a assistir e mostrou Óscar Estupiñán como nunca antes o clube o vira

O jogo emocionante com os campeões nacionais, que teve os vimaranenses em vantagem no marcador desde cedo e por duas vezes até Luis Díaz desequilibrar, definitivamente, a favor dos visitantes (2-3), já perto do final, voltou a ter o avançado colombiano como protagonista nos anfitriões. O segundo golo da equipa foi dele, na emenda a um cruzamento de Ricardo Quaresma, e com esse toque certeiro igualou André André como melhor marcador do plantel, ambos com quatro golos e uma diferença a separá-los: o capitão, 31 anos, é médio e a eficácia dele na finalização é suposto ser uma mais-valia do coletivo e não a principal fonte de golos, sobretudo, quando está em causa um plantel com excelentes opções nas alas.

Estupiñán começou a época nos bês. Marcou um golo no terceiro escalão, um na Taça da Liga e três na I Liga

Nos últimos três desafios, Óscar Estupiñán tem tratado de diluir a questão da orfandade de uma referência ofensiva e sem se intimidar com os adversários mais fortes do calendário, uma vez que esta série a marcar se iniciou no Estádio da Luz (1-1), na Taça da Liga, quando se discutia a vaga na final four, ganha pelo Benfica nos penáltis. Seguiu-se a deslocação a São Miguel, onde o Vitória nunca festejara um triunfo, e o resultado foi uma goleada ao Santa Clara, com dois golos do jovem colombiano.

Frente ao FC Porto, Óscar Estupiñán voltou a fazer a diferença no marcador e a fortalecer a esperança de que esta terceira temporada da ligação ao Vitória venha a ser a da afirmação dele, que na época de estreia, em 2017/18, marcou dez golos na equipa B. Foi lá, de resto, que iniciou este campeonato, riscado das opções do plantel principal e depois de empréstimos sucessivos ao Barcelona SC da Colômbia e aos turcos do Denizlispor (onde marcou 12 golos em 32 partidas). A chegada de João Henriques ao clube mudou-lhe o rumo da época.