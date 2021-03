Estupiñán não se sente indiscutível e atira: "A minha referência é Falcao"

Avançado colombiano sonha representar a seleção e diz que Quaresma "é fantástico"

Oscar Estupiñán falhou o último jogo do Vitória de Guimarães, em Braga, por lesão, mas a época que está a fazer motivou por exemplo a pré-convocatória para a seleção colombiana por parte de Reinaldo Rueda. Em entrevista à agência EFE, Estupiñán" afirmou que trabalha com o objetivo natural de representar a seleção do seu país e declarou que não se sente titular indiscutível da equipa de João Henriques.

"A minha referência é o meu compatriota, Falcao", disse no final da entrevista em que apontou o que procuro fazer diariamente no Vitória de Guimarães. "Trabalho no clube e procuro fazer o melhor pela equipa. Espero que possamos atingir os nossos objetivos e assim poderá chegar a recompensa individual, que poderá ser chamado à seleção. Também trabalho com esse objetivo".

A recente entrada de Reinaldo Rueda para selecionador da Colômbia, poderá ajudar a concretizar o sonho de jogar pela seleção. "É uma boa oportunidade para todos os jogadores colombianos, já que é um treinador novo. Há que trabalhar bem e esperar ser chamado".

Sobre o futuro, onde espera jogar, Estupiñán preferiu "não falar". "Gosto de desfrutar do momento e do dia-a-dia, que é o Vitória".

Sobre o primeiro golo, diante do Benfica, na Luz, afirmou: "Foi surpreendente marcar o golo porque era um cenário difícil e perante uma equipa que é importante aqui em Portugal. Era o meu primeiro jogo, mas estava tranquilo pelo trabalho que tinha realizado durante a semana e pela confiança que o treinador me tinha dado".



Foi, aliás, a confiança que João Henriques lhe transmitiu muito importante para a integração e para a sua evolução. "O facto de querer contar comigo depois de não estar desde o início da temporada é uma prova de confiança. Desde essa altura que me disse que contava comigo".

Estupiñán não se sente, no entanto, indiscutível. "Para um jogador, jogar partida atrás de partida transmite confiança e ritmo de jogo. Sabemos que seja a titular ou a suplente, temos que dar o melhor e, sinceramente, não me sinto indiscutível".



O avançado colombiano também falou sobre "a partilha do balneário com Ricardo Quaresma". "É fantástico porque transmite muita experiência do que viveu. Além de ser um grande jogador é uma grande pessoa que faz com que cresças pessoal e futebolisticamente. É algo bonito e uma grande experiência para mim. E e no campo ajuda-me imenso com as suas assistências".