Estupiñán, em final de contrato com o Vitória, está na mira do futebol italiano

Melhor marcador da equipa de Pepa está em fim de contrato e será difícil a SAD mantê-lo no plantel. Em Itália, há quem o tenha em mira e é dado como mais do que mera hipótese.

A assistência rocambolesca de Oscar Estupiñán para o golo de Rochinha que valeu três pontos ao Vitória de Guimarães, em Moreira de Cónegos, na última jornada - numa tentativa acrobática de dominar a bola metida da direita, deixou-a nos pés do capitão -, já mora no ficheiro do Torino onde se acumulam os registos do avançado colombiano: deste dérbi vimaranense resultou o segundo passe para golo nesta temporada em que totaliza 13 remates certeiros.

Segundo o site especializado tuttomercatoweb, o clube da Serie A italiana tem observado o goleador e dá-o como mais do que uma mera ideia para a próxima temporada. Itália não será o único mercado que se abre para Óscar Estupiñán, que está a viver o melhor momento da carreira e a terminar contrato com o Vitória de Guimarães. Entre a valorização do jogador que iniciou a época passada nos bês, porque não interessava à SAD, e acabou resgatado por João Henriques para o plantel principal, onde se mantém como referência do ataque desde então e a necessidade de equilibrar as contas da SAD, a margem para negociar a renovação do contrato é mesmo muito limitada. Ainda assim, há quem tente convencê-lo a ficar: Rochinha fê-lo, numa publicação do goleador nas redes sociais em que elogiava o "apoio fantástico" dos adeptos em Moreira de Cónegos. "Renova!", escreveu o capitão, que obteve mais de quinhentas interações de aprovação.

Independentemente do que o futuro lhe reservar, Oscar Estupiñán tem deixado claro, a cada jornada, que é no presente que está concentrado e o ponto de partida para esse desafio de Rochinha foi a esperança de conduzir a equipa de Pepa a um lugar europeu: "É impossível não lutarmos até ao último minuto. Cada vez mais unidos".

Contratado, em 2017/18, Estupiñán repartiu essa primeira temporada entre os bês e a equipa principal; seguiu-se o empréstimo ao Barcelona do Equador e ao Denizilspor (Turquia), antes de regressar aos bês, de onde João Henriques o recuperou para a afirmação definitiva como goleador do Vitória.