Estupiñán é apontado à Grécia e dizem que Bas Dost é a alternativa

Estupiñán está de saída do V. Guimarães

Quarto classificado na liga grega, o Panathinaikos aposta na contratação do ex-avançado do Vitória.

O futuro de Estupiñán poderá passar pelo futebol grego. Segundo a Imprensa helénica, o Panathinaikos pretende reforçar-se com um avançado e estará empenhado na contratação do colombiano, cuja ligação ao Vitória de Guimarães expira no fim deste mês.

Por estar prestes a tornar-se num jogador livre, também o AEK, quinto classificado na principal liga da Grécia, atrás do Panathinaikos, estará interessado nos serviços do ponta-de-lança, referenciado igualmente pelo Légia Varsóvia, da Polónia.

De acordo com as mesmas publicações gregas, o "Pana" deverá voltar-se para o holandês Bas Dost, que nesta época representou o Club Brugge, na eventualidade de falhar Estupiñán. Num "post" partilhado na semana passada nas redes sociais, o jogador deu conta de "temporadas maravilhosas" pelo Vitória.