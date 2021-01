Estupiñán é alvo em Espanha, mas intenção do V. Guimarães é clara

Apesar do interesse do Rayo Vallecano, os responsáveis do Vitória não querem vender o avançado.

O interesse do Rayo Valecano em Estupiñán é real, mas a SAD vitoriana nem quer ouvir falar na venda do avançado, pelo menos neste mercado de transferências.

O clube madrileno ocupa o quarto lugar na II Liga espanhola e tenta o regresso ao escalão principal, seja pela via direta ou através do play-off, tendo manifestado interesse em contratar o avançado do V. Guimarães. No entanto, segundo O JOGO apurou, essa possibilidade está descartada.

Estupiñán começou a época na equipa B, mas a falta de golo dos avançados levou João Henriques a chamar o atacante ao plantel principal. Os resultados foram imediatos e deram razão ao treinador. Em quatro jogos na presente temporada, marcou cinco golos. Depois da estreia a marcar diante do Camacha, a contar para a Taça de Portugal, marcou ao Benfica, na Luz, na Taça da Liga. Seguiu-se um bis diante do Santa Clara e mais um golo na receção ao FC Porto.

A subida de rendimento de Óscar Estupiñán é tal que foi titular nos três últimos jogos, tendo alinhado os 90 minutos com o FC Porto. Sábado, em Moreira de Cónegos, o avançado contratado em 2017 ao Once Caldas prepara-se para voltar a ser titular.