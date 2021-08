Estupiñan assinala golo ao Vizela: "Marcar em casa é sempre muito especial"

O V. Guimarães venceu o Vizela por 4-0, na terceira jornada da Liga Bwin, e Estupiñan apontou um dos golos.

Num jogo marcado pelo regresso à titularidade no campeonato, Oscar Estupiñan marcou um dos golos do triunfo do V. Guimarães por 4-0 sobre o Vizela. O momento está bem vivo na memória do colombiano.

"Tudo nasceu de um jogada de triangulação entre o André André, Edwards e Rafa Soares, em que o Rafa cruzou e consegui ganhar vantagem sobre o central e colocar a bola, de cabeça, ao segundo poste. É uma sensação incrível porque há muito tempo que não jogava com os adeptos e marcar um golo, em casa, é sempre muito especial, é único, não se consegue explicar. O golo é uma parte fundamental para mim enquanto avançado, que nos dá confiança e regularidade. O treinador pediu-me que estivesse em todos os momentos preparado para combater com os centrais, ajudar a equipa, como sempre ter um bom jogo, fazer muitos movimentos e foi um jogo em que nos deu os três pontos", referiu ao canal oficial do clube.

O avançado elogiou também os companheiros de equipa que lhe "preparam o golo". "Temos jogadores muito importantes, os alas que temos, todos eles têm características diferentes, uns são melhores nos cruzamentos, outros são muito bons no um para um e creio que para nós, como avançados, tudo nos ajuda para fazer uma boa época e que a equipa possa conseguir muitos golos e fazer uma época fantástica", admitiu.

Estupiñan deixou também uma palavra de agradecimento aos adeptos. "Continuem a acreditar nesta equipa que vamos dar muitas alegrias."