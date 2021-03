Estupiñán ainda congelado: renovação não avançou, mas não está esquecida

Estupiñan correspondeu com golos no V. Guimarães

Colombiano Estupiñan rejeitou uma proposta para renovar em janeiro e a SAD não voltou a falar do assunto.

Repescado em dezembro por João Henriques, Óscar Estupiñán poderá ser o próximo alvo de Miguel Pinto Lisboa, depois da renovação de André André. O avançado correspondeu às expectativas do treinador, ao ponto de se tornar no jogador mais eficaz da equipa na finalização, e a sociedade desportiva do Vitória não demorou a abordá-lo no sentido de renovar, sabendo-se que o contrato atualmente em vigor expira no final da próxima época.

As conversações verificaram-se no final de janeiro, com os minhotos a proporem mais três épocas de ligação ao clube, mantendo a cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, e o jogador colombiano a rejeitar a proposta.

Estupiñán só estava interessado em prolongar o contrato por um período mais curto e até solicitou uma redução no valor da cláusula, de modo a facilitar uma futura transferência, o que na altura foi imediatamente descartado pelos responsáveis do clube. A partir daí, o tema não voltaria a ser discutido, mas não caiu no esquecimento e o presidente do clube, agora integralmente responsável pela gestão do futebol profissional, após a saída do diretor-geral Carlos Freitas, já entrou em ação.