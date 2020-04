"Este tempo é estranho, estou um bocadinho ansioso"

Ola John assume que "esta época não correu bem" e por isso quer "ajudar com golos" nas dez jornadas que faltam disputar.

Ola John fez esta época nove jogos. O jogador do Vitória de Guimarães assumiu esta quinta-feira que as lesões não permitiram fazer uma temporada tão boa como desejava, como por exemplo a que fez em 2018/19 na qual participou em 28 jogos.



"Esta época não correu muito bem, devido a lesões. Por vezes, a vida de jogador é assim. Não vou dizer que a paragem foi boa, mas a verdade é que tive tempo de treinar só para mim e evitar mais lesões", explicou, assumindo uma enorme vontade de contribuir para atingir a meta prioritária do clube.

"Faltam dez jogos e o objetivo é ganhar esses jogos. Queremos o quinto lugar e vamos lutar por isso. O objetivo é a Liga Europa. Quero ajudar, sem lesões. Tenho de marcar mais golos, fazer assistências, defender, atacar bem, ajudar a equipa", prometeu.

O já anunciado regresso aos treinos na segunda-feira é aguardado com alguma ansiedade. "Estou um bocadinho ansioso", confidenciou. "Este tempo é estranho para todos. Estamos há muito tempo sem jogar, sem poder treinar, agora vamos poder voltar a fazer o que gostamos. Sinto-me bem, mas são tempos muito estranhos para toda a gente. A saúde é o mais importante. Tenho saudades de todas as coisas, do clube, dos companheiros. Estamos habituados a estar sempre juntos, a treinar, a brincar, a jogar. Com isto não tinha muitos contactos com essas coisas, vamos voltar a treinar, de forma individual, mas é melhor que nada. A saúde é muito importante, mas tenho muitas saudades de jogar e de estar com a bola", revelou, mostrando absoluta confiança no plano de segurança do clube.

"Todas as pessoas do mundo têm um bocadinho de medo. Temos muita confiança no plano elaborado pelo clube, frisaram sempre que a saúde é muito importante. Confiamos neles e que estão a fazer o melhor por nós", referiu.