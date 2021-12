Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, após o empate (1-1) na receção ao Boavista, na 16.ª jornada da Liga Bwin.

Sem poder contar com Edwards e Quaresma, que acusaram positivo à covid-19 - tal como Gui e Hélder Sá -, Pepa disse que a equipa "tem que estar preparada para as baixas".

"Foi um jogo muito ingrato", começou por analisar. "A primeira parte foi equilibrada, com o Boavista a apresentar-se com uma linha de cinco, muito compacta, a jogar de forma compacta e a procurar o erro. Também saíram com critério. Houve uma situação ou outra em que o Varela teve que intervir e bem. Fomos pacientes e abusámos um pouco do jogo interior. Foi uma primeira parte equilibrada e com oportunidades. Na segunda parte tivemos uma circulação mais rápida, fomos mais agressivos na procura da profundidade e da baliza e conseguimos o golo com qualidade. Não entrámos no desespero e o golo caiu até numa altura tardia, mas meritória. O golo que sofremos surgiu aos ressaltos e é mérito do Boavista. É uma infelicidade tremenda, fomos muito infelizes nesse lance. Nós tudo fizemos para ganhar, mas para nós este resultado é como se fosse uma derrota por aquilo que procurámos no jogo."