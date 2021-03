Rochinha foi eleito o MVP da 21.ª jornada da Liga NOS.

Rochinha eleito o MVP Cerveja Sagres da 21.ª jornada da Liga NOS e, em declarações aos meios de comunicação do clube, falou do lance do golo.

"Quando o Oscar recebeu a bola, senti que ele me ia fazer o passe e como vi que tinha espaço para chutar, tentei a minha sorte e ainda bem que o fiz. É sempre importante marcar e ajudar ao máximo à equipa. Foi o golo do empate e foi importante para dar ânimo à equipa para ir atrás dos três pontos.", começou por dizer o extremo.

Rochinha admitiu ainda acreditar que está num bom momento de forma, que deve ser aproveitado: "Em termos estatísticos, os números no fundo falam por si. Cabe-me aproveitar esta fase para continuar a ajudar a equipa, seja com números, seja com ações individuais dentro de campo. O treinador tem pedido desde o início da época para sermos criativos dentro do processo da equipa, que coloquemos a nossa criatividade lá dentro e é isso que os jogadores que jogam na frente de ataque tentam fazer. Espero dar continuidade a esse momento.".

"Este estilo de jogo dá criatividade e liberdade aos jogadores da frente e isso ajuda-me a nível individual, tanto a mim como aos outros jogadores que tem características individuais muito boas. Agora cabe acrescentar estes números pessoais às vitórias, que é o mais importante.", finalizou.

Nesta temporada, Rochinha conta com três golos e seis assistências, em todas as competições.