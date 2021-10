Rochinha foi herói no V. Guimarães

Rochinha entrou para decidir o jogo com o Marítimo e até um painel publicitário levou à frente nos festejos do 2-1. Segue-se o Benfica, na Taça da Liga, com pensamento ambicioso.

Foi com um golo de Rochinha que o D. Afonso Henriques respirou de alívio e viu o Vitória regressar aos triunfos em casa (2-1 com o Marítimo), onde só tinha ganho à terceira jornada -e com goleada- perante o Vizela (4-0), a 22 de agosto.

O extremo, que já tinha assistido para o 1-0 de Estupiñán, marcou aos 90+1" e levou tudo à frente, incluindo um painel publicitário. "Estávamos no meio de tanta emoção que chutei ali o painel e fiquei lá com a perna presa, depois embrulhamo-nos todos nele e vamos ter todos de ajudar para termos um novo [risos]", afirmou, em declarações aos meios do clube. "Foi um momento de grande emoção, todos sabíamos que íamos sair dali injustiçados", completou.

Sem tempo para descansar, o pensamento vira-se para a receção de quarta-feira ao Benfica, na Taça da Liga. "Aproximam-se jogos de decisão de outras competições, nas quais queremos continuar presentes e acho que estamos no bom caminho", assegurou. Voltando ao Marítimo, o ala, eleito o MVP da partida pelos adeptos, reforçou o mérito dos três pontos conseguidos pelos vitorianos. "Foi um final de muita emoção, tanto para nós como para quem estava a assistir ao jogo. Soube bem ver e sentir aquela emoção no Estádio, porque são momentos únicos que o Vitória merece passar. Foi um sentimento de justiça também, sentimos que o resultado nos poderia fugir da mão quando o Marítimo fez o golo, mas fomos atrás e conseguimos fazer o golo da vitória e foi muito importante para nós", sintetizou.

Entrar aos 67" e fazer um golo e uma assistência deixou Rochinha feliz e não só. "Só prova a qualidade que o Vitória tem nas alas e, para o treinador, é muito bom ter essa competitividade entre todos. Para ele, só dificulta quem tem de escolher, mas é uma dor de cabeça boa e certamente que stá feliz com o desempenho de todos", valorizou o jogador que, no decorrer da partida, chegou a envergar a braçadeira de capitão, após a saída de André André. "Significa bastante para mim", concluiu.