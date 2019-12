"Estando em segundo, o Vitória vai querer sempre o primeiro lugar"

Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, fez a antevisão ao jogo com o Portimonense.

A vitória em Setúbal, para a Taça da Liga, deu confiança?: "As vitórias trazem sempre confiança. Os jogadores trabalham para isso e no último jogo tivemos sorte e competência, conseguindo a vitória. Esse resultado abre espaço para maior confiança no desempenho dos jogadores, mas temos que nos concentrar no jogo com o Portimonense, uma equipa forte, com boas individualidades e boa qualidade de jogo. Vamos jogar em nossa casa e correremos atrás dos três pontos. Não passa outra coisa pela cabeça da nossa estrutura. Farei tudo para que isso esteja sempre bem presente".

Escolher o onze provocará dores de cabeça?: "Normalmente, não tenho dores de cabeça. Sou muito consciente no trabalho que faço e acredito muito no trabalho dos jogadores. E durmo descansado. Estou convicto daquilo que faço e no que trabalho que se faz neste clube. A mudança de jogadores, as alterações... Quem tem entrado, tem dado respostas muito boas. O plantel é bom e equilibrado, pelo que os jogadores têm dado respostas positivas a cada jogo que passa".

Jogo aberto?: "Será um espetáculo rico, porque o Portimonense também gosta de jogar bem, metendo muita gente no processo ofensivo. Tem bons elementos, mas nós temos provado que somos capazes de fazer mais do que temos feito. Perspetiva-se um Portimonense a criar dificuldades, mas acreditamos muito na nossa equipa".

Alterações nos últimos jogos: "São coincidências. Meto os jogadores que estão melhor. Os jogadores que vão para o campo estão sempre preparados para dar o melhor em campo. Contra o Liège, chovia muito e os jogadores foram sujeitos a grande desgaste, pelo que resolvi mudar no jogo seguinte. Depois, em Setúbal, a equipa deparou-se com um relvado difícil, muito fofo, pelo que tivemos que refrescar a equipa no segundo jogo com o V. Setúbal. Podia haver quebras em termos físicos e optei por mudar. Mas não me agarro às mudanças".

Jogo com o Portimonense é crucial para a equipa não se distanciar da Europa?: "Ainda estamos no primeiro terço do campeonato. Estando em segundo, o Vitória vai querer sempre o primeiro lugar. Procuramos sempre ganhar para conseguirmos um lugar condizente com a dimensão do Vitória. Estando em segundo, terceiro ou quarto lugar, ganhar é uma pressão saudável neste clube".

A hora do jogo (15h00): "Quando se joga tarde, reclama-se que é tarde. No passado, jogava-se mais a essa hora. É uma hora boa para se jogar. Estando bom tempo, será até fantástico. Para uns, será uma hora adequada; para outros, não. Temos é que deixar os vitorianos felizes nessa hora e nesse dia".