"Estamos no bom caminho e vamos continuar na luta pelos primeiros lugares"

Declarações de João Henriques, após ao empate com o Benfica.

Jogo: "Primeira parte do Benfica por cima, claramente. Não tivemos chegada, como queríamos, estivemos encolhidos muito por mérito do Benfica e demérito nosso. Permitimos espaço interior para o Benfica conseguir explorar, apesar desse caudal, o Benfica acaba por não conseguir fazer o golo, nas muitas situações que teve, mas oportunidades claras não foram assim tão evidentes."

Segunda parte: "Na segunda parte nós estivemos muito melhor, nos primeiros dez ou quinze minutos estivemos mesmo por cima. Conseguimos ter muito mais chegada durante toda a segunda parte. Melhor nas transições, melhor posicionados e aí dividimos o jogo. Conseguimos ter as nossas oportunidades, o Benfica manteve algumas oportunidades, claras tiveram como nós, então esta última é clamorosa. Ficamos satisfeitos apenas porque é uma volta inteira sem perder fora. Três golos apenas sofridos fora. Estamos no bom caminho, vamos continuar nesta luta pelos primeiros lugares, estamos cada vez mais sólidos. Não queremos fazer tantas vezes fazer a primeira parte como fizemos porque ficámos quem de fazer o que queríamos. Fomos muito solidários, a equipa é sólida neste momento, a perceber cada momento do jogo e, no geral, o resultado acaba por ser justo."

Primeira volta sem derrota fora de casa: "Nós perdemos quatro jogos, no total da primeira volta, foram todos em casa. Curiosamente, desde que estou no Vitória, foram três e com equipas que estão à nossa frente, Sporting FC Porto e Braga. Nós queremos em casa e fora fazer igual. Não há nenhum segredo. Neste momento, sem público, qualquer estádio é bom para jogarmos. Nós não temos os nossos adeptos e eles são muito importantes para nos alavancarem em muitas situações. Queremos melhorar agora na segunda volta."