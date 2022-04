Declarações do central Borevković na antevisão do Vitória-Santa Clara, partida da 32ª jornada da Liga Bwin

Uma final: "A preparação está a correr muito bem, a equipa está preparada e focada no trabalho que o treinador nos deu. Estamos ansiosos para que chegue o jogo no domingo e esperamos uma vitória porque estamos preparados para isso. Qualquer jogo, para nós, é uma final. Qualquer equipa com quem joguemos pode criar dificuldades se não estivermos a 100% porque todas as equipas têm qualidade, por isso depende de cada um de nós estarmos ao nosso melhor nível. Temos de olhar para o que temos de fazer e ficar focados na missão de conquistar os três pontos."

Lesões e suspensões: "Todos os jogadores foram capazes de acrescentar competitividade entre nós, melhoramos bastante ao longo da época, nos treinos, nos exercícios, temos de dar sempre tudo, e a competitividade entre nós só ajudou a potenciar as nossas qualidades. Temos tido bons desempenhos defensivos recentemente e isso tem-se visto nos últimos jogos. Tivemos muitas mudanças ao longo da época porque tivemos muitas lesões, muitas suspensões, e foi complicado porque é muito mais fácil jogar quando a defesa está mais rotinada. Essas contrariedades só nos tornaram mais fortes."

O ambiente: "Esperava este ambiente no D. Afonso Henriques. Sabia que os nossos adeptos são únicos, que são poucos os clubes que conseguem ter assim o estádio cheio, o barulho que fazem, ninguém o faz como os nossos, e esperamos esse ambiente no domingo, para nos ajudar a ganhar o próximo jogo. Venham ao estádio para nos ajudar a atingir o objetivo de todos nós, jogadores e adeptos, que é o 5.º lugar. Todos os jogos são finais e contamos com eles para nos ajudar a superar estes desafios."