Esquerda agita mercado do V. Guimarães: duas saídas ditam procura de reforço

SAD tenta reforçar lado esquerdo da defesa, depois de não exercer o direito de opção para ficar com Mensah e Jonas Carls.

O V. Guimarães está no mercado para contratar um lateral-esquerdo para preencher um setor que os responsáveis vitorianos consideram deficitário. O reforço até pode chegar do campeonato português, mas a SAD não se quer precipitar, tendo em conta que procura alguém que possa agarrar de imediato a titularidade.

Apesar de ter terminado há pouco a ligação ao Paços de Ferreira, Pepa está bem identificado com a realidade do plantel do V. Guimarães e aconselhou a contratação de um defesa-esquerdo, até porque o clube optou por não exercer o direito de opção para ficar com Mensah e Jonas Carls. O primeiro está de regresso aos austríacos do Red Bull Salzburgo, depois de um ano de empréstimo, o segundo volta à Alemanha para cumprir o contrato com o Schalke 04, equipa que desceu ao segundo escalão.

Mensah foi o lateral-esquerdo mais utilizado na presente temporada, tendo alinhado em 25 jogos em todas as competições, num total de 1830 minutos, mas não convenceu a SAD a exercer o direito de opção. O mesmo aconteceu a Jonas Carls. O defesa alemão até começou a época a titular com Tiago Mendes, tendo alinhado os 90 minutos na jornada inaugural, com o Belenenses, mas a partir daí nunca mais jogou.

Plantel do V. Guimarães vai sofrer uma profunda remodelação, a começar pelo lado esquerdo da defesa, setor considerado deficitário. Fora dos planos está o argentino Bruno Pittón, do San Lorenzo

Sílvio também chegou a ser opção para o lado esquerdo. O defesa de 33 anos esteve muito tempo afastado dos relvados, devido a lesão, mas acabou a época a jogar. Tem contrato com o Vitória até 30 de junho de 2022 e vai permanecer no plantel para lutar por um lugar na direita ou na esquerda, isto depois de ter até alinhado como central do lado esquerdo nos últimos jogos da temporada.

Fora dos planos está Bruno Pittón, do San Lorenzo. A imprensa argentina deu conta do interesse do Vitória na contratação do lateral-esquerdo de 28 anos, garantindo que o clube argentino pretende cinco milhões de euros para deixar sair o jogador, mas que o Vitória só estaria disposto a pagar três milhões. Um cenário que, sabe O JOGO, não se confirma.