"Espinho é um clube à minha imagem, com paixão"

Jota Silva, jogador do V. Guimarães

Além da passagem pelos tigres, Jota Silva recorda o Sousense, o Leixões e o Casa Pi

É com orgulho que Jota Silva recorda o longo trajeto que o levou à I Liga.

Como correu a passagem pelo Sousense?

-A Divisão de Elite da AF Porto tem equipas muito competitivas. Tanto eu como a equipa fizemos uma boa época. Depois surgiu o Espinho, um clube à minha imagem, com paixão, com adeptos que vivem muito o clube e que dão valor aos jogadores que deixam tudo dentro do campo.

No Leixões não jogou tanto. Porquê?

-Não correu tão bem porque não joguei tanto como queria, mas agradeço ao Leixões pela oportunidade de ser profissional. Abriram-me essa porta e não o esqueço. Vou estar-lhes eternamente agradecido.

E a época no Casa Pia, superou as expectativas?

-Foi uma passagem maravilhosa, inesquecível. Conseguimos um feito histórico que foi colocar o clube na I Liga 83 anos depois. Destaco a importância do Vasco Fernandes no meu percurso, mas também da equipa. Era o capitão e nunca deixou aquilo ir abaixo. É um amigo que levo para a vida.