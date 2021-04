"Espero que os meus jogadores percebam que ainda estão na luta pelo 6.º lugar"

Bino Maçães fez a antevisão do jogo frente ao Santa Clara, marcado para as 15h30 de sábado, em Guimarães.

André Almeida como extremo esquerdo em Portimão: "O Rochinha esteve condicionado durante a semana, mas não foi só por isso que optei pelo André Almeida. O André joga nessa posição e eu nem sempre pretendo o mesmo dos dois alas a mesma coisa. E eu queria que o André Almeida fosse o nosso terceiro médio de ligação entre linhas, uma vez que o Edwards já tinha a capacidade de acelerar o jogo. E a determinada altura do jogo houve uma grande densidade de jogadores do Portimonense numa linha mais atrasada e, nesse sentido, o André Almeida poderia ser uma opção como um 10. As características dele encaixavam perfeitamente naquilo que pretendíamos. O próprio Rochinha, se tivesse jogado, iria atuar precisamente nessa posição. Para jogar por fora já temos os nossos laterais, que têm grande vocação ofensiva e fazem os respetivos corredores com alguma facilidade. Queremos potenciar esses jogadores, porque podem dar a largura que pretendemos e depois, no momento defensivo, poderão recuperar bolas mais rapidamente, de modo a mantermos a equipa equilibrada. Foi isso que pensámos, mas nos próximos jogos poderemos ter até outros jogadores nessas posições, com pensamentos diferentes. Num jogo, poderemos ter um jogador de mais progressão com bola; noutro jogo, poderemos ter outro jogador mais cerebral, que saiba ter bola e pausar o jogo".

Jogo com o Santa Clara determinante para o futuro do V. Guimarães? "A pressão existe sempre num clube que luta por objetivos como o Vitória. É uma pressão ótima, é a pressão de lutar por uma competição europeia. Não é uma pressão negativa, é uma pressão positiva. É verdade que o momento não é bom, mas espero que os meus jogadores percebam que ainda estão envolvidos na luta pelo sexto lugar, que é um objetivo primordial nesta fase. Só têm que levantar a moral, não devem focar-se naquilo que foi feito, devem antes focar-se naquilo que pretendemos. Teremos pela frente um adversário muito competitivo, que nos alcançou na classificação, e por isso estão reunidas as condições para os jogadores darem um 'up' anímico, demonstrando todas as suas capacidades, de modo a ganharmos este jogo".

Vitória a sofrer golos em todos os jogos desde o início da segunda volta: "De facto, o Vitória não está habituado a sofrer tantos golos e não é só por causa da defesa. São aspetos coletivos e há que retificar. Esse é um objetivo intermédio para o jogo com o Santa Clara: queremos chegar ao fim com a baliza a zero. É importante o foco de todos os jogadores em cada momento defensivo. Têm de saber o que devem fazer e até há princípios adquiridos. Focámo-nos nesses e noutros aspetos do jogo, sem deixar de pensar naquilo que o adversário tem de melhor e de menos bom. Preparámos alguns aspetos ao longo da semana, mas ainda falta tempo para consolidarmos algumas coisas. O tempo é precioso e tentámos trabalhar os jogadores com algumas coisas mais básicas. Acredito que vão dar uma boa resposta porque sinto que estão completamente envolvidos e interessados em inverter este ciclo".

Assembleia Geral em breve para se discutir o momento do clube: "Isso é algo que a direção do clube irá definir. O que nós fizemos nesta semana foi trabalhar os jogadores para que estes se apresentem mais seguros. As fases negativas trazem sempre insegurança e incerteza e, por isso, é natural que comecem a duvidar de algumas coisas. Quero que os jogadores fiquem seguros da sua qualidade, do que já fizeram e do que ainda podem fazer, estando ainda em aberto um apuramento europeu. Queremos que os nossos adeptos estejam sempre connosco, mas sabemos que teremos de ser nós a envolvê-los mais. Num clube com a exigência do Vitória, quando não se ganha, as coisas têm de ser mais vezes explicadas e nós temos que estar mais seguros, sabendo o caminho que devemos trilhar. Não nos desviamos do que caminho que temos que seguir, mas sempre a contar com o apoio dos adeptos, ainda que não presencialmente. Mas é magnífico jogar em Guimarães nos bons momentos e nós queremos isso".