Laureta, antigo jogador dos vitorianos, destaca o papel do treinador na reviravolta com o Boavista. Quim Berto também considera que é uma equipa à imagem do timoneiro.

A reviravolta épica no clássico com o Boavista teve um dedo de Moreno Teixeira.

O treinador do V. Guimarães arriscou tudo e foi recompensado. Acabou a jogar com dois falsos laterais, Jota Silva e Nelson da Luz, com Rúben Lameiras como organizador e com dois pontas de lança, Safira e Anderson Oliveira.