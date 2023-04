Declarações de Tiago Silva à Sport TV depois do Marítimo-Vitória (1-2) da 30ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Conseguimos entrar bem, fazer dois golos. O Marítimo foi à procura do golo e acabou por fazê-lo com mérito. Mas, o resultado é condizente com o que fizemos no campo. Voltamos a ser o melhor Vitória"



O festejo do golo: "Quero pedir desculpa aos adeptos do Marítimo por causa do festejo. Em momento algum quis provocá-los. Aquele festejo foi para o meu filho, para lhe dedicar o golo, e não para provocar ninguém".