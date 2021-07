Em Guimarães há uma venda nos planos e o substituto chega do Benfica

João Ferreira, à esquerda, com a camisola do Benfica

O Vitória deve acertar na próxima semana o empréstimo do lateral-direito João Ferreira e aguarda que algumas sondagens pelo maliano se transformem em propostas concretas.

Depois de ter colocado um pé na Juventus há dois anos, no âmbito da transferência do guarda-redes Mattia Perin para o Benfica, um negócio que acabaria por não se concretizar, João Ferreira está a caminho do Vitória de Guimarães.

A sociedade desportiva dos minhotos já acertou o empréstimo com o Benfica e o lateral-direito, de 20 anos, até poderá figurar rapidamente entre as primeiras escolhas do técnico Pepa, uma vez que Falaye Sacko está, mais do que nunca, no lote dos jogadores transferíveis, e com boa cotação no mercado. Chamado com regularidade à seleção do Mali, o defesa de 26 anos está referenciado há algum tempo por Lorient e Besiktas e, mais recentemente, também Anderlecht, Genk, Fenerbahçe e Club Brugge sondaram o Vitória para saberem em que condições poderão negociá-lo.

As manifestações de interesse sucedem-se, mas a SAD dos minhotos ainda não foi confrontada com propostas concretas para a compra do passe, o que é encarado, nesta altura, como uma situação normal. A janela de transferências de verão será longa e irá mesmo sobrepor-se aos primeiros jogos oficiais de 2021/22, pelo que a potencial venda de Sacko não terá de ser um cenário imediato, podendo dizer-se, no entanto, que se rodeia já de um elevado grau de probabilidade face ao número crescente de clubes atentos. Profissional do Vitória há seis épocas consecutivas, o internacional maliano prepara-se para partir e, apesar de João Ferreira ser encarado como um importante reforço, Pepa ainda terá ao dispor Maga e Miguel Magalhães como opções para a posição de lateral-direito.