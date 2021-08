Em Guimarães há um alvo na mira caso Marcus Edwards seja transferido

Pepa tem como alternativa o atacante do Rio Ave, mas há concorrência na Turquia.

Qualidade futebolística e experiência na Liga Bwin são atributos determinantes, quando se procura reforçar um plantel, e mais ainda quando a época já está em andamento: as circunstâncias favorecem o que o currículo de Carlos Mané já aconselha e o extremo do Rio Ave poderá vir a vestir a camisola do Vitória de Guimarães, caso surja uma vaga no plantel.

A SAD vimaranense poderá vir a transferir Marcus Edwards, por quem os adeptos suspiram em Alvalade, por exemplo, e a saída do inglês abriria a porta a uma alternativa que reduziria ao mínimo a adaptação ao plantel do D. Afonso Henriques.

Com a descida do emblema de Vila do Conde ao segundo escalão, a saída de Carlos Mané, 27 anos, formado no Sporting, está, naturalmente, favorecida. À entrada para o último ano de contrato, ao luso-guineense não falta mercado. O executivo de António Silva Campos tem nele a possibilidade de um encaixe financeiro para atenuar a quebra de receitas que a mudança de escalão implicou e nem sequer estará à espera da SAD de Pinto Lisboa para o garantir: as notícias a ligar Carlos Mané ao Vitória de Guimarães tiveram eco junto dos media da Turquia, onde é conhecido o interesse do Kayserispor no jogador.

A perspetiva vila-condense de um possível negócio não é difícil de perceber: uma contrapartida financeira terá de ser incluída na saída de um dos ativos mais cotados. O mesmo se aplica à transferência de Marcus Edwards, que daria liquidez para um encontro de vontades que já está, à partida, facilitado pelas boas relações no eixo Vila do Conde-Guimarães: nesta pré-temporada, do D. Afonso Henriques saíram dois reforços para o plantel de Luís Freire, que recebeu, por empréstimo, o avançado Aziz com opção de compra do passe por um milhão de euros, e o guarda-redes Jhonatan Luiz, atual titular. A duas semanas e meia do encerramento do mercado de transferências, os laços ainda podem ser reforçados.