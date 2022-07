Em Espanha apontam central do V. Guimarães como hipótese para o Valência

Abdul Mumin associado ao clube espanhol.

Abdul Mumin, central do V. Guimarães, é esta terça-feira apontado como possível reforço do Valência, de Espanha. Segundo escreve o "Super Deporte", o nome do central ganês está em cima da mesa como possibilidade para reforçar o eixo defensivo em 2022/23.

De acordo com a informação, o negócio poderá ser feito através de um empréstimo com opção de compra no final da temporada.

Mumin, 24 anos, cumpriu a segunda época em Guimarães, depois de ter passado pelo futebol dinamarquês, ao serviço de Nordsjaelland e HB Koge. Em 2021/22 realizou 29 partidas pelo clube minhoto.