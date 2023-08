"Eliminação do Vitória? Um desaire duro, mas não pode condicionar a época"

Apesar de a eliminação das competições europeias ter sido dura, adeptos vitorianos pedem uma resposta à altura já no arranque da I Liga. Para José João Torrinha, cronista de O JOGO, é importante ver o desaire como "uma lição" e não como um "peso". Já os antigos jogadores Costeado e Carvalho apontam setores a retocar.

Terminou, de forma precoce, a presença do V. Guimarães nas competições europeias. Depois da vitória na Eslovénia (4-3), a equipa de Moreno foi surpreendida, em casa, com uma derrota, por 1-0, que culminou com a eliminação no desempate por grandes penalidades. O desfecho foi inesperado e a derrota caiu como uma bomba no Estádio D. Afonso Henriques, com a desilusão a pairar no rosto de todos, desde as bancadas ao relvado.

Agora, os adeptos inquiridos por O JOGO consideram fundamental recuperar o aspeto psicológico e preparar da melhor forma o arranque do campeonato.