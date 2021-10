Edwards sente-se mais "confiante": "Moral está em alta"

Extremo inglês contou, ao site do Vitória, que aprende muito com os jogadores mais experientes. Por exemplo "como eles recuperam depois dos jogos, como vêm cedo para os treinos e saem mais tarde"

Marcus Edwards fez, em Famalicão, o golo do triunfo do Vitória de Guimarães - o seu segundo esta temporada, depois de ter marcado na receção ao Vizela, na terceira jornada do campeonato - e efetuou mais uma exibição inspirada.

Eleito pelos adeptos vitorianos como "o homem do jogo", o extremo inglês descreveu o momento do golo que deu os três pontos na deslocação a Famalicão. "O treinador disse-me para ir para o campo, divertir-me e atacar. No momento do golo, vi o Rochinha a correr com a bola na esquerda, a vir para dentro e a rematar. O ressalto sobrou para mim, senti que ela vinha ter comigo depois da defesa do guarda-redes e estava preparado, fleti o mais rapidamente possível para dentro e rematei rasteiro", explicou Marcus Edwards, ao site do clube.

A evolução tática do extremo de 22 anos tem sido notória, com uma adaptação mais eficiente ao lado esquerdo do ataque nesta temporada. "Na época passada já joguei na esquerda, não me importo de atuar nos dois flancos. Em quantas mais posições conseguir jogar, melhor. Consigo jogar na esquerda, direita e no meio, e isso é bom para mim e para o treinador. Estou sempre à procura de melhorar e de evoluir a cada ano que passa", referiu o jogador inglês que tem contrato com o V. Guimarães até junho de 2024.

Na terceira temporada ao serviço do Vitória, Edwards revela alguns dos segredos para a melhoria do seu nível exibicional, semelhante ao apresentado na primeira época de "rei ao peito". "Sinto-me mais confiante nesta época. Acho que estamos melhor que na época passada, não sei bem porquê, mas talvez seja por jogarmos há muito tempo juntos e já nos conhecermos melhor, portanto sim, a moral está em alta", argumentou.

O talentoso extremo inglês partilhou, ainda, o que tem aprendido com alguns dos elementos mais experientes do plantel, ajudando-o a potenciar todas as suas qualidades. "A forma como eles treinam, como eles recuperam depois dos jogos, como vêm cedo para os treinos e saem mais tarde, são coisas muito boas que eu tento aprender. Individualmente, tento melhorar defensivamente, fazendo uma boa dupla com o meu lateral e evoluir no aspeto mental do jogo", finalizou.