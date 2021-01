Edwards pode sair do V. Guimarães e ingleses adiantam valor de possível oferta

West Ham estará a preparar uma oferta pelo inglês, cujo passe é dividido com o Tottenham, e minhotos não descartam negócio.

A reabertura do marcado de transferências leva a que o nome de Marcus Edwards volte a ser um dos nomes falados para a Premier League inglesa.

E se no último mês o esquerdino do V. Guimarães foi apontado a West Ham, Leeds, Southampton, Crystal Palace e Fulham, os primeiros dias do ano trouxeram mais novidades. Isto porque, segundo a Imprensa inglesa, os "hammers" estão mesmo dispostos a avançar com uma proposta para contratar o extremo inglês.

Segundo O JOGO apurou, o negócio entre o V. Guimarães e o West Ham pode ter pernas para andar. O clube minhoto não fecha a porta a uma eventual transferência, mas obviamente por um preço que esteja de acordo com o valor do jogador e com a margem de progressão que este tem demonstrado. O esquerdino tem apenas 22 anos, é internacional sub-21 inglês e deu sinais das qualidades que possui ainda na época passada, a segunda que realizou no estrangeiro, confirmando o talento na presente temporada.

Não Perca Cristiano Ronaldo Com Pelé no retrovisor, faltam dois golos para Ronaldo ser rei absoluto É já na quarta-feira, no Milan-Juventus, que o avançado português pode ocupar o trono histórico dos goleadores. Para ultrapassar o atual número um, o português tem que bisar frente aos rossoneri.

Certo da qualidade do jogador, e numa perspetiva de uma eventual transferência, a SAD presidida por Miguel Pinto Lisboa não colocou qualquer cláusula de rescisão quando contratou o jogador, até 30 de junho de 2023.

Formado no Tottenham, clube que é detentor de 50 por cento do passe, Marcus Edwards tem-se valorizado, e muito, com a camisola do Vitória, depois de ter sido emprestado ao Norwich e aos holandeses do Excelsior.

As exibições do esquerdino do V. Guimarães têm sido seguidas com atenção por vários clubes e, segundo a Imprensa inglesa, o West Ham prepara uma oferta de 18 milhões de libras (cerca de 20 milhões de euros). Por só ser detentora de metade do passe do esquerdino, mas também pelo valor do jogador, a SAD vitoriana dificilmente aceitará negociar abaixo destes valores.